A Trinidad, des éventails de bois, reflets de l'histoire de la ville

"L'éventail est toujours à la mode, c'est à la fois décoratif et utilitaire", se félicite l'artisan dans sa galerie installée dans une maison du 18e siècle du centre historique de la ville, située à 350 km au sud-est de La Havane.

Sur les murs blancs s'exhibent de magnifiques éventails ouvragés, essentiellement décoratifs, dont il a lui-même créé le dessin et qu'il réalise à la main dans son atelier.

Tout a commencé en 2003, lorsque fraîchement diplômé de l'Ecole des arts et métiers de restauration de la ville, le jeune homme, à peine âgé de 17 ans, se passionne pour un retable de 1913 installé dans la plus vieille église de la ville, la Santisima Trinidad, reconstruite à plusieurs reprises après des attaques de pirates et des tempêtes.

Il décide de restaurer la pièce d'art sur son temps libre "pour l'amour de l'art et pour la foi", avec comme premier objectif de réparer les outrages du temps et les dégâts causés par les termites et les chouettes.