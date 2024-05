"Tu as changé notre façon de voir les femmes": Meryl Streep à l'honneur lors d'une cérémonie d'ouverture du 77e Festival de Cannes 100% féminine

Le 77e Festival de Cannes s'est ouvert lors d'une cérémonie 100% féminine avec une invitée prestigieuse, Meryl Streep, et la volonté affichée de faire une place au mouvement #MeToo qui n'a pas fini de balayer le monde du cinéma.

"Si les contributions des femmes dans l'histoire restent encore trop invisibles, les tiennes ne le sont pas", a déclaré Juliette Binoche à l'actrice. "Tu as changé notre façon de voir les femmes dans le monde du cinéma. Tu nous as donné une nouvelle image de nous-mêmes !", a lancé l'actrice française qui a signé mardi une tribune d'une centaine de personnalités pour une "loi intégrale" contre les violences sexuelles.

Camille Cottin aux manettes, Meryl Streep à l'honneur et Juliette Binoche lui remettant une Palme d'or... Tel était le casting de cette cérémonie.

Sur la même Croisette où l'ancien producteur Harvey Weinstein, dont la chute a marqué il y a sept ans le début de #MeToo, est accusé d'avoir commis certaines de ses agressions, Camille Cottin, la maîtresse de cérémonie, a entériné le changement d'époque.

"Les rendez-vous professionnels nocturnes dans des chambres d'hôtel des messieurs tout puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois", a-t-elle lancé, sous les applaudissements.

Il faut dire que le mouvement de libération de la parole, dans le 7e art et ailleurs, ne faiblit pas. Il a même failli submerger le Festival avec des rumeurs d'accusations de personnalités, relayées sur les réseaux sociaux et reprises par certains médias, ayant obligé le festival à démentir.