Un Festival de Cannes qui a du chien

La Palm Dog sacre ce vendredi le chien qui a le plus de mordant au Festival de Cannes, prix kitsch devenu évènement, surtout après la couronnement de Messi, star à quatre pattes d'"Anatomie d'une chute", Palme d'Or l'an dernier. Cette année, deux favoris se détachent: Kodi, Griffon croisé, qui joue dans "Le procès du chien" de la franco-suisse Laetitia Dosch et Xin, Jack Russell croisé de "Black Dog", du Chinois Guan Hu, deux long-métrages dans la sélection Un certain regard.

"Laetitia Dosch nous avait dit +Kodi n'aura pas grand-chose à faire+, mais en recevant le scénario j'ai quand même listé 80 à 100 actions" se souvient pour l'AFP Juliette Roux-Merveille, coach de vie de Dog Trainer, compagnie d'animaux de spectacles basée en Vendée (ouest de la France). "Kodi ne savait pas hurler, on a imité un miaulement de chaton affamé et ça a marché. Il ne montrait jamais les crocs, on a travaillé un aboiement où on les voit", détaille-t-elle. Avec deux belles histoires en coulisses. Kodi, dans la vraie vie, est ancien chien des rues de Narbonne (sud de la France) passé par un refuge.

Et, l'animal qui figure un chien errant dans le film chinois a été adopté à la fin du tournage par l'acteur principal Eddie Peng. - "Bien-être animal" - "Dans nos critères pour attribuer la Palm Dog, on est attaché au bien-être animal, on est très attentif aux conditions de tournage, on se renseigne à chaque fois", expose à l'AFP Anthony Pruvost, fondateur de Woopets. Ce média français dédié aux animaux de compagnie gère la Palm Dog depuis 2023.