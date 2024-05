Un jury, présidé par l'actrice belge Lubna Azabal, dévoile le palmarès de la Cinef

Le court métrage "Sunflowers were the first ones to know"" de l'Indien Chidananda S. Naik a remporté, jeudi à Cannes, le 1er Prix de la Cinef, section dédiée aux films étudiants et auparavant appelée Cinéfondation. Le jury était cette année présidé par l'actrice belge Lubna Azabal.

Grâce à ce prix, doté de 15.000 euros, le jeune homme, issu du Film and Television Institute of India, s'assure d'une belle visibilité pour le futur puisque son premier long-métrage pourra, le moment venu, porter au générique la mention "réalisé avec le soutien du Festival de Cannes".

Le deuxième prix, d'une valeur de 11.250 euros, a lui été attribué ex-aequo à "Out the window through the wall" d'Asya Segalovich (de l'université de Columbia aux États-Unis) et à "The chaos she left behind" de Nikos Kolioukos (de l'Université Aristote de Thessalonique en Grèce).