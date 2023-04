Une collection d'œuvres d'art d'Alain Delon aux enchères

Estimée entre 4 et 5 millions d'euros, la collection comprend des tableaux, des sculptures mais aussi des dessins de la Renaissance italienne, dont une œuvre de Veronèse. Elle sera présentée lors d'une exposition itinérante en mai et juin à New York, Hong Kong, Genève, Londres et Paris.

"J'ai acheté mon premier dessin en 1964 exactement, à Londres. Au fil des années, j'ai acquis des dessins, des tableaux et des sculptures qui ont su m'émouvoir, me parler et même parfois me consoler. Ces œuvres m'ont accompagné pendant de nombreuses années et ont fait partie de ma vie", confie Alain Delon, 87 ans, dans le catalogue de la vente.

Parmi les pièces majeures résumant "60 ans de passion", une huile sur toile de Raoul Dufy, "La plage de Sainte-Adresse, 1906", estimée entre 600.000 et 800.000 euros, et un tableau d'Eugène Delacroix de 1825, "Cheval arabe attaché à un piquet" (400.000 à 600.000 euros), a précisé le commissaire-priseur Arnaud Cornette de Saint Cyr en présentant la vente.

"Immense collectionneur avec un œil instinctif et animal", l'acteur "a été l'un des plus grands acheteurs de dessins des années 60 et 70, alors qu'ils n'étaient pas en vogue", a-t-il souligné.