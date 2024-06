La ville d'Amsterdam n'utilisera plus de caméras chinoises

La ville d'Amsterdam va mettre un terme à l'utilisation de caméras de surveillance chinoises en raison d'inquiétudes autour des droits de l'Homme et d'espionnage. L'échevin en charge de l'ICT, Alexander Scholtes, a indiqué que les caméras en question devraient progressivement disparaître de la ville d'ici cinq ans.

À l'heure actuelle, 1.280 caméras chinoises sont utilisées dans la capitale néerlandaise pour des "tâches communales". Il s'agit par exemple de caméras de surveillance ou de caméras du trafic routier. Au mois de mai l'année dernière, le conseil communal avait adopté une motion qui appelait le bourgmestre et les échevins à ne plus utiliser de caméras de fabrication chinoise. L'inquiétude porte sur le fait que ces appareils envoient des images au fabricant et/ou au gouvernement chinois. "Il y a également des inquiétudes sur la possible implication des fabricants de caméras chinoises dans des violations des droits de l'Homme en Chine, entre autres à l'égard des Ouïghours", écrit M. Scholtes.

La ville ne va pas remplacer toutes les caméras chinoises dans l'immédiat, au vu du coût. Au lieu de cela, le collège veut de nouvelles conditions de contrat et des critères de concession concernant les droits de l'Homme lors de l'acquisition de systèmes de caméras.