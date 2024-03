Meta a résolu la panne mondiale de ses réseaux Facebook et Instagram

Le géant des réseaux sociaux Meta a subi une panne inhabituelle sur plusieurs de ses plateformes mardi, affectant à la fois Facebook, Instagram et Messenger, mais elle a pris fin peu après le début des signalements des d'utilisateurs.

"Plus tôt aujourd'hui, un problème technique a empêché des utilisateurs d'accéder à certains de nos services. Nous avons résolu ce problème aussi rapidement que possible pour tous ceux qui ont été affectés, et nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée, "a déclaré un porte-parole du groupe, Andy Stone, sur X (ex-Twitter), moins d'une heure après avoir reconnu la panne.

Downdetector, qui répertorie les problèmes techniques sur les plateformes numériques, a enregistré jusqu'à 580.000 signalements d'utilisateurs pour Facebook dans le monde et jusqu'à 92.000 pour Instagram vers 16H30. Près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes du groupe (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) tous les mois.