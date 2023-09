Spotify met en place une nouvelle fonctionnalité: elle utilise l'intelligence artificielle

Concrètement, un podcast en anglais pourra être écouté en français, car la voix du protagoniste sera recréée dans notre langue. "Voice Translation permet aux auditeurs du monde entier de se connecter avec les podcasteurs et d'être inspirés par eux d'une manière plus authentique que jamais", justifie Ziad Sultan, vice-président de la personnalisation chez Spotify dans un communiqué.

Pour le moment, seul un petit catalogue est de podcasts traduits est disponible. Ils ne sont que en espagnol, mais des versions françaises et allemandes devraient arriver "dans les jours et semaines à venir", selon Spotify.

D'autres podcasts vont progressivement rejoindre la liste : "Nous pensons qu'une approche réfléchie de l'IA peut être mise au service de la création de liens plus profonds entre les auditeurs et les créateurs, et jouer un rôle dans la mission de Spotify de libérer le potentiel de la créativité humaine", ajoute Ziad Sultan.