On a goûté le Coca de l'an 3000, conçu avec... de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) vous est servie à toutes les sauces depuis quelques mois. L'excitation autour de ChatGPT, une IA conversationnelle, a fait des émules en 1 an, jusqu'à arriver dans... votre canette de Coca-Cola. Le géant du soda s'amuserait, lui aussi, à utiliser quelques algorithmes pour tester des recettes. C'est que sous-entend son récent communiqué de presse. On a voulu en savoir plus sur ce "goût du futur", et ça passait par une petite dégustation...

Mais d'abord, l'IA. Est-ce du pur discours marketing pour justifier le fait que Coca s'amuse à créer des nouveaux goûts "édition limitée" pour qu'on en parle ? Oui et non. J'ai demandé à l'entreprise d'expliquer cette phrase du communiqué de presse: Le goût du futur grâce à la puissance de l’intelligence artificielle. En réalité, Coca-Cola a posé quelques questions via un de ses sites, des questions "sur les envies et les tendances en matière de saveur", et sur la manière dont les répondants envisagaient l'avenir. "Ces données ont servi de base à l’élaboration de profils et d'accords gustatifs, recommandés par l'intelligence artificielle", m'explique-t-on. On n'en saura pas plus, mais c'est le rôle d'une IA de raconter des histoires sur base d'un tas de données qu'elle consule et/ou qu'on lui inculque.