Test Sony Ult Field 1: beaucoup de basses dans un petit format, que vaut cette enceinte Bluetooth abordable ?

Sony a toujours son public de fans, même s'il est moins large qu'auparavant. Le Japonais, constructeur le plus innovant et l'un des plus premium au 20e siècle, a souvent eu du mal à contrer l'arrivée des nouveaux acteurs asiatiques ces dernières années. Largué sur le marché des smartphones, tablettes et laptop, Sony reste une référence pour le jeu vidéo (PlayStation), la photographie (série Alpha) et l'audio. Dernière sortie en date: les produits ULT, des casques et enceintes sans fil aux noms enfin simplifiés, visant un public jeune et nomade. J'ai testé la petite enceinte Field 1, vendue 139€. Et elle n'a pas vraiment de défaut...

De grosses basses, si on la positionne bien

Année après année, je m'étonne de la capacité d'enceintes sans grande prétention, au format limité, à envoyer du lourd. La Field 1 de Sony est un bon exemple de cette tendance. Malgré une taille de guêpe (20 x 7 cm) et un poids raisonnable (650 grammes), la Field 1, pour autant que le mode ULT soit actif (il l'est par défaut, mais vous pouvez le désactiver en appuyant sur ce bouton), s'avère capable d'insonoriser correctement une petite pièce. Et ça fonctionne d'autant mieux que le son va tous les sens, on parle d'une enceinte 360°, car vous ne devez pas vous soucier de la manière dont vous la postionnez.