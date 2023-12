Une panne généralisée a secoué les serveurs de la police vendredi

Pendant toute la journée de vendredi, les zones de police du pays ont dû faire face à de nombreuses difficultés en raison d'une panne d'électricité et de travaux au siège de la police fédérale à Bruxelles, rapporte Het Laatste Nieuws sur son site internet vendredi soir.

"De nombreuses zones de police et unités de la police intégrée ont été touchées", a indiqué la porte-parole de la police fédérale, An Berger. "Les agents ont rencontré des difficultés quand ils vérifiaient les données de personnes qu'ils contrôlaient".

D'autres opérations ne pouvaient pas non plus avoir lieu, dans les aéroports de Zaventem et de Charleroi notamment.