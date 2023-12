Catastrophes climatiques, agriculture, énergies renouvelables et nucléaires: voici les engagements annoncés à ce stade à la Cop28

Toutefois, ces annonces sont pour beaucoup des engagements volontaires, certes vertueux mais non contraignants. Ils ne doivent pas, selon des observateurs, détourner l'attention des laborieuses et cruciales négociations pour obtenir une décision finale de la COP28 qui ait l'autorité d'un consensus entre près de 200 pays sous l'égide des Nations unies.

Pertes et dommages

Le premier jour des négociations a vu le lancement d'un fonds "pertes et dommages" destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux conséquences de plus en plus coûteuses et dommageables des catastrophes climatiques.

L'accord de jeudi a été assorti de premières promesses financières, qui s'élèvent à près de 600 millions de dollars, selon un décompte du Natural Resources Defense Council, voire près de 700 millions en ajoutant des engagements encore non détaillés au sein de l'Union européenne.