Comment les moustiques détectent-ils les humains? Des chercheurs font une découverte clé sur cette espèce vectrice de maladies

Des chercheurs de l'université de Californie à Santa Barbara ont découvert que le moustique Aedes aegypti utilise le rayonnement infrarouge, en plus du CO2 et des odeurs corporelles, pour localiser les humains. Cette capacité lui permet de repérer sa cible jusqu'à 70 centimètres, renforçant ainsi son efficacité en tant que vecteur de maladies comme la dengue, le zika et la fièvre jaune.

En revanche, l'insecte sait qu'il touche au but une fois tout proche de la peau humaine, à moins de dix centimètres, en y détectant humidité et chaleur. Reste à arriver jusque là.

Le corps humain perd naturellement de l'énergie, en partie sous forme de rayonnement infrarouge. Le même qui révèle, à l'aide de lunettes de vision nocturne, la forme d'un homme ou d'un animal dans la nuit.

Les chercheurs ont procédé à une expérience comportementale en plaçant 80 moustiques femelles dans une cage, distante de quelques centimètres de deux plaques dont l'une à température ambiante de 29,5 degrés Celsius, typique d'un pays chaud, et l'autre pouvant être amenée à celle de la peau humaine : 34 degrés Celsius.

Ce dispositif permettait par ailleurs l'émission d'un discret nuage de CO2 et la diffusion de l'odeur de sueur humaine émanant d'un vieux gant.

En combinant ensuite ces éléments et en filmant le comportement des moustiques, ils ont constaté qu'un indice unique, CO2, odeur ou rayonnement infrarouge de la plaque portée à température de la peau, entraînait une réponse très faible. Elle était nettement plus marquée avec une combinaison d'odeur et de CO2. Et maximale en associant rayonnement infrarouge, odeur et CO2.

L'étude note que la température de surface d'autres mammifères dans l'environnement des humains peut varier jusqu'à 10 degrés Celsius. Pas de chance, c'est celle de la peau humaine "qui est la plus attirante pour les moustiques", selon l'étude.

Qui précise que selon les observations Aedes aegypti peut détecter le rayonnement infrarouge de la peau jusqu'à au moins 70 centimètres du sujet. À une distance "intermédiaire" entre celle où il repère CO2 et odeurs corporelles d'une part, et chaleur et humidité de la peau d'autre part.

L'équipe de l'université de Californie explique cette capacité par le chauffage via le rayonnement infrarouge de l'extrémité de neurones situés sur les antennes de l'insecte. Ce réchauffement "active à son tour des récepteurs thermosensibles", selon l'étude.

Les auteurs supposent que "la détection par infrarouge pourrait être largement utilisée parmi les moustiques se nourrissant de sang pour se diriger vers des hôtes à sang chaud". Et si c'est le cas, les chercheurs évoquent la possibilité de concevoir "des pièges à moustiques plus efficaces".