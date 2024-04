"Commune colère", la nouvelle campagne qui réclame la socialisation des biens communs

Un nouveau collectif belge nommé "Commune colère" a lancé lundi une campagne du même nom. Son objectif: faire valoir auprès des partis politiques belges "l'urgence" de se réapproprier les biens communs tels que l'énergie, le logement ou encore la santé. À la veille des élections, il entend faire pression sur le corps politique pour revendiquer la socialisation des biens communs et une plus juste répartition des richesses en Belgique.

"Socialiser, c'est gérer collectivement et démocratiquement toutes ces ressources et services dont nous avons besoin pour une vie digne: l'énergie, le logement, la santé, l'eau, la terre, l'éducation, etc.", appuie le jeune collectif. Il plaide pour une sortie de ces biens et services des logiques de marchandisation et de profits privés.

Cette jeune coalition de syndicalistes, travailleurs, agriculteurs, activistes écologistes et citoyens entend ainsi lutter pour une société "socialement juste", respectueuse des limites de la planète et dans laquelle les richesses communes seraient gérées par et accessibles à toutes et tous.