Espagne: la Catalogne scrute le ciel après trois ans de sécheresse

"Avant, la commune recevait environ 600, 700, 800 litres de précipitations par mètre carré par an. L'an dernier, on n'a pas atteint 300 litres", ajoute l'édile de 47 ans.

Les cinq millions d'habitants de Barcelone et de son agglomération pourraient alors être parmi les plus touchés, avec une pression d'eau réduite dans leurs maisons et une consommation limitée à 160 litres par jour et par personne, contre 200 actuellement.

À Vallirana, certains quartiers n'ont déjà plus d'eau. "On ne peut pas faire la vaisselle, laver le linge, on ne peut pas utiliser les machines à laver... ni même faire pipi", se lamente Alex Fonseca, un habitant de Vallirana venu remplir plusieurs bidons depuis un camion-citerne pour couvrir ses besoins domestiques.

Dans ce bourg, le manque de précipitations a asséché plusieurs puits ou transformé l'eau en boue, et de nombreux quartiers, comme celui de M. Fonseca, n'ont donc plus d'eau potable.