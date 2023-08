La chaleur s'intensifie en France, vigilance rouge en vallée du Rhône

Aux abords de la vallée du Rhône, la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire doivent basculer mardi à la mi-journée dans le rouge "compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures", a expliqué le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, en visite à Lyon.

"En terme de santé publique on est au début d'un épisode. On ne constate pas de passage extrêmement important aux urgences mais on a repassé à tous les établissements de santé, à tous les EHPAD, le message d'être en vigilance maximum", a déclaré le ministre de la Santé Aurélien Rousseau.

Dès l'aube, le thermomètre affichait déjà 30 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, le mercure a atteint 35 degrés à Bordeaux et Marseille, 37 degrés à Lyon, Perpignan et Toulouse, selon Météo-France, avec une maximale de 42,4 degrés atteinte à Vinsobres (Drôme), record absolu pour cette localité.

Il a promis d'"appuyer le plus possible" "les hôpitaux qui sont sur une ligne de crête", en raison de problèmes d'effectifs.

"C'est étouffant, on a chaud et on transpire rapidement", a constaté Jocelyn Gilard, 20 ans, Toulousain en recherche d'emploi. "L'après-midi, les gens restent chez eux plutôt que de traîner en ville. Là, je suis sorti pour aller donner des CV mais si c'est juste pour me balader, j'évite."

- Possibles records -

Selon Météo-France, des records locaux risquent encore d'être battus mardi notamment dans la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés attendus dans la Drôme et l'Ardèche.

La température la plus élevée jamais relevée en France est de 46 degrés à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019.

"A l'échelle nationale, on rentre dans les critères de la vague de chaleur au sens climatologique du terme. Elle a commencé le 17 août donc déjà quatre jours de vague de chaleur", a précisé à l'AFP Météo-France, qui ne prévoit une baisse des températures que pour jeudi ou vendredi après un pic mercredi.

Plusieurs forêts ou massifs montagneux ont été interdits d'accès au public dans le Sud-Est à cause du risque d'incendie, et quatre préfectures de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont aussi déclenché la procédure d'alerte niveau 1 relative à un épisode de pollution de l'air à l'ozone.

Dans les Hautes-Alpes, un incendie qui s'est déclaré dimanche soir à Chanousse n'était toujours pas fixé lundi après-midi et avait détruit totalement ou partiellement plus d'une centaine d'hectares, selon la préfecture.

- Prudence en haut du Mont-Blanc -

En Haute-Savoie, les autorités ont appelé lundi à la prudence les alpinistes désireux d'escalader le mont Blanc "en raison du risque de chutes de pierres lié aux fortes chaleurs".

La région du massif du Mont-Blanc a enregistré des températures élevées pour cette fin d'été, comme par exemple lundi 10-11 degrés au sommet de l'aiguille du Midi, à 3.842 mètres, selon les informations recueillies par l'AFP sur place.

En Suisse, également en alerte canicule, il a fallu grimper à 5.298 mètres dans la nuit de lundi à dimanche pour mesurer la limite du zéro degré (ou isotherme), a indiqué MétéoSuisse, soit un record depuis le début des mesures en 1954.

Deux autres pays voisins, l'Italie et l'Espagne, suffoquent sous la chaleur: on enregistre 38 degrés à Rome et 37 degrés à Madrid ce lundi.

En France la canicule a contribué à retarder le redémarrage du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne), a indiqué EDF. Les fortes chaleurs pourraient aussi entraîner des restrictions de production pour celle de Bugey (Ain).

L'activité des centrales, qui utilisent l'eau des rivières (ou de mer, le cas échéant) pour leur refroidissement avant de la rejeter plus chaude dans le milieu, est en effet encadrée par des seuils d'échauffement et de débit de ces cours d'eau à ne pas dépasser.

