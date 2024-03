La politique climatique bruxelloise sur la bonne voie, malgré les nombreux défis

D'emblée, les experts saluent l'approbation par le gouvernement en avril 2023 du Plan Air Climat Énergie (PACE). Ils espèrent une "mise en œuvre efficace et rapide" de ce Plan et adressent aux autorités régionales toute une série de recommandations, "développées dans un contexte d'urgence et de record".

"2023 fut en moyenne (...) l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial et ce réchauffement continuera à être exacerbé dans les villes", expliquent les scientifiques.