La pollution de l'air en hausse pour la première fois depuis dix ans en Chine

"2023 marque la première année où le niveau moyen national de (particules fines) PM2,5 en Chine augmente d'une année sur l'autre" depuis cette date, relève cette étude de l'institut indépendant Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Cette hausse s'explique par une "augmentation générale des émissions d'origine humaine", couplée à des "conditions météorologiques défavorables", souligne cet organisme basé en Finlande.