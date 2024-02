La prime Bruxell'Air pour les Bruxellois qui renoncent à leur voiture augmente

Le montant de la prime Bruxell'Air, destinée aux habitants de la capitale qui renoncent à leur voiture, sera plus élevé à partir du 1er mars. Cette décision émane du gouvernement bruxellois et prévoit une augmentation de la prime de 5 à 110 euros, selon les revenus des ménages concernés.

Les personnes qui se séparent de leur plaque d'immatriculation pourront bénéficier dès le 1er mars d'une prime qui passera respectivement de 500, 700 et 900 euros à 505, 705 et 1.010 euros. Ces montants sont évalués selon les revenus des ménages demandeurs, les plus bas revenus bénéficiant de la prime la plus élevée.

La radiation de la plaque doit désormais concerner une voiture immatriculée depuis au moins une année ininterrompue au nom du demandeur, et non plus deux années comme auparavant.