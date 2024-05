La Ville de Namur présente son plan Air Climat Énergie 2030

La Ville de Namur a présenté mardi son Plan Air Climat et Énergie 2030 (PACE), qui doit être adopté dans le courant de la soirée au conseil communal. Celui-ci se décline en 138 actions et mesures concrètes. Il se veut à la fois un aboutissement et un point de départ, puisqu'il évoluera dans les prochaines années.

Le PACE de la capitale wallonne vise tout d'abord à limiter la hausse des températures sous deux degrés Celsius par rapport à la période préindustrielle, comme préconisé au niveau de l'Union européenne. Cela induit une réduction des gaz à effet de serre de 6,5% par an à l'échelle communale - soit 25.750 de tonnes équivalent CO2 - pour atteindre une diminution globale de 55% en 2030 par rapport à 1990.

Les ambitions namuroises se fondent sur cinq principes directeurs : un PACE "évolutif" en fonction des développements structurels et conjoncturels, une consommation des ressources "rationnelle et sobre", une transition "juste et inclusive", une mobilisation transversale de l'administration communale et des acteurs territoriaux et, enfin, "l'exemplarité des pouvoirs locaux".