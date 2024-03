Les étoiles massives peuvent "évaporer" la matière nécessaire à la formation de planète

La modeste étoile qu'abrite d203-506 en son centre est ceinturée par un disque protoplanétaire, en l'occurrence un nuage de gaz servant théoriquement de matière première pour la formation de planète gazeuse.

Mais pour son malheur le petit système est soumis à un rayonnement ultraviolet très puissant en provenance d'étoiles massives et très proches, dans l'amas du Trapèze. Des astres environ dix fois plus massifs que le Soleil et surtout 100.000 fois plus lumineux, selon un communiqué du CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

Leur rayonnement chauffe le nuage de gaz dans un phénomène qualifié de photo-évaporation. Il porte les molécules d'hydrogène de ce nuage à des températures telles qu'elles commencent à circuler à une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction de l'étoile. Avant de se dissiper à bonne distance dans l'espace interstellaire.