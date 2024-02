Persoons et Vervoort ouvrent à Rabat un écopavillon en terre crue

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et la secrétaire d'État aux Relations internationales et au Commerce extérieur Ans Persoons (Vooruit.brussels) ont inauguré lundi dans la capitale marocaine Rabat un écopavillon entièrement construit avec des matériaux naturels. Le projet mené par des étudiants bruxellois et marocains représente la manière dont la combinaison de techniques traditionnelles et modernes peut aider à la construction de bâtiments durables.