Pleine d'ambitions pour Mars, la Nasa rattrapée par des questions de budget sur Terre

Même dans l'espace, les temps sont aux économies: la Nasa cherche des moyens de rapporter sur Terre des roches prélevées sur Mars de façon plus rapide et moins coûteuse, a annoncé lundi l'agence spatiale américaine, après des critiques sur son budget jugé "irréaliste".

Pour le chef de la Nasa Bill Nelson, "11 milliards de dollars, c'est trop cher, et ne pas rapporter d'échantillons avant 2040, c'est beaucoup trop long".

La Nasa et l'Agence spatiale européenne (ESA) avaient prévu de faire atterrir un vaisseau autour du cratère Jezero, où le rover Perseverance a passé des années à chercher des signes d'une vie microbienne ancienne qui aurait pu exister il y a des milliards d'années, lorsque Mars était plus chaude et plus humide qu'aujourd'hui.

Trente tubes d'échantillons collectés par le rover seraient chargés dans une petite fusée et lancés en orbite, où un autre vaisseau spatial les amènerait sur Terre.