Un an après Sainte-Soline, une première journée de "commémor'actions dans le calme

Construction d'un cairn, chants militants et tournoi de pétanque: dans les Deux-Sèvres, quelque 200 opposants aux mégabassines ont entamé samedi dans le calme des journées de "commémor'actions", un an après une violente manifestation contre ces réserves d'eau agricoles.

Ce jour-là, autour d'une réserve en construction protégée par plus de 3.000 gendarmes, 30.000 personnes selon les organisateurs, 6.000 à 8.000 selon les autorités, avaient participé à ce rassemblement interdit par la préfecture des Deux-Sèvres.

"L'idée est de faire en sorte que dans les décennies qui viennent, les gens puissent se rendre ici et savoir ce qui s'est passé ce 25 mars 2023", a affirmé Julien Le Guet, l'un des leaders de la contestation anti-bassines.

M. Le Guet, porte-parole du collectif "Bassines non merci", a fustigé "ceux qui ont fait les choix stratégiques d'emmener 3.200 agents, neuf hélicoptères, des blindés et des milliers, des dizaines de milliers de bombes", appelant à ce qu'ils rendent "compte de leurs choix et des conséquences qu'ils ont eu".

Dès dimanche, le collectif va "offrir l'opportunité" à ceux qui le souhaitent de porter plainte auprès de la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin, accusé d'avoir "menti à plusieurs reprises" sur le déroulé de la manifestation.

Dans l'après-midi, les manifestants ont symboliquement rejoint à pied la gendarmerie de Sauzé-Vaussais afin de tenter de récupérer des objets qui leur avaient été confisqués un an plus tôt, avant de conclure la journée par un tournoi de pétanques.