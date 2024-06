Un Observatoire de la biodiversité et de l'écosystème de la mer de Weddell en Antarctique

Le projet d'Observatoire de la biodiversité et des changements écosystémiques de la mer de Weddell (WOBEC) en Antarctique, a été lancé mardi en Allemagne, indique l'Institut des Sciences Naturelles dans un communiqué. Pendant trois ans, des chercheurs de onze instituts de huit pays (Europe et États-Unis) cartographieront la biodiversité et élaboreront une stratégie de surveillance des changements dans une zone marine protégée.

Plus grande mer côtière de l'océan Austral, la mer de Weddell est "un haut lieu de vie en Antarctique", en raison de son esthétisme et de sa biodiversité, rappelle l'Institut des Sciences Naturelles. "Cette diversité biologique est également la source de services écosystémiques importants, tels que le stockage du carbone dans les profondeurs marines par les algues de glace et les restes coulants du plancton", explique le Dr Hauke Flores, biologiste marin à l'Institut Alfred Wegener (Allemagne) et coordinateur du projet.

Cet écosystème est menacé par le dérèglement climatique et le déclin rapide de la glace de mer. Pour évaluer la capacité d'adaptation des organismes de la région à des conditions environnementales modifiées, l'Observatoire collectera des données et tentera de mieux comprendre l'état du milieu de vie.