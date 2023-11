Vietnam: face à l'épuisement du sable dans le Mékong, habitants et autorités désemparés

Par une matinée d'été, la maison de Le Thi Hong Mai s'est effondrée dans une rivière du delta du Mékong, où la rapide érosion des berges, due à l'épuisement des réserves de sable, menace des centaines de milliers de Vietnamiens.

"J'ai entendu un boum, je me suis précipitée dehors et tout a disparu", se souvient cette femme de 46 ans, en évoquant son petit restaurant accolé à sa maison, dans la banlieue de Can Tho (sud). "J'ai tout perdu", dit-elle à l'AFP.