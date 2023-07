Audiences: France Inter cartonne toujours, Europe 1 s'enfonce

France Inter est restée la radio la plus écoutée de France au printemps, marqué par la chute continue de France Bleu et d'Europe 1 et la percée de Nostalgie, selon les chiffres publiés mercredi par Médiamétrie.

Ces résultats s'inscrivent dans un contexte particulièrement morose pour le média radio qui, avec près de 39,3 millions d'adeptes (-100.000 en un an), se rapproche de son plus bas historique du printemps 2021 (39,1 millions), alors lié à la crise sanitaire.