La transformation des tours Proximus devrait débuter au 3e trimestre 2024

Les travaux de transformation des tours Proximus, rachetées par le promoteur Immobel en 2021, devraient débuter au 3e trimestre 2024 et se terminer au début de 2027, a-t-on appris mardi en marge du Mipim, le salon des professionnels de l'immobilier qui a pris ses quartiers cette semaine à Cannes. La demande de permis d'urbanisme avait été déposée par Immobel en juillet dernier.

Imaginé par les cabinets d'architectes Neutelings Riedijk, qui a réalisé la Gare Maritime de Tour & Taxis, et Jaspers-Eyers, déjà derrière le nouveau siège bruxellois de BNP Paribas Fortis, le projet prévoit le réaménagement des tours actuelles en une tour résidentielle et une tour de bureaux pour Proximus. Toutes deux seront dotées d'espaces communs, d'infrastructures sportives, d'une grande cour semi-publique et de nouveaux espaces verts.

Quelque 300 unités résidentielles et 93 chambres d'étudiants sont notamment annoncées, tout comme des équipements publics axés sur la jeunesse pour une superficie totale de 11.462 m2, soit près de 10 % de la surface totale.