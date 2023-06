L'association SOS Faim change de nom pour devenir "Humundi"

L'association SOS Faim, qui lutte contre la précarité alimentaire et la pauvreté en Afrique et en Amérique du Sud en soutenant l'agriculture paysanne, a annoncé mercredi qu'elle changerait de nom pour devenir "Humundi". Avec cette évolution, elle souhaite mieux correspondre à la réalité actuelle, en promouvant la mise en place de systèmes alimentaires durables.

"Humundi" représente la contraction de deux mots : "humain" et "mundi". Le premier évoque l'humanité et les droits humains, dont le droit à l'alimentation, qui occupent une place majeure dans l'action de l'ONG. Le second rappelle l'idée de globalité, soulignant l'enjeu planétaire que représente la problématique de l'alimentation. "Ces questions nous concernent tous et nécessitent une approche à la fois locale et globale", pointe l'organisation.

Si les objectifs de SOS Faim/Humundi resteront les mêmes, sa façon de les atteindre vont évoluer, pour répondre aux mieux aux enjeux mondiaux actuels. "La faim, c'est le symptôme d'un système qui est malade. Nous devons dès lors travailler à ce niveau systémique pour faire avancer les choses", souligne Benoît de Waegeneer, secrétaire général de l'ONG.