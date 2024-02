Le syndicat chrétien maintient la grève prévue dès mercredi chez Brussels Airlines

Didier Lebbe, de la CNE, confirme qu'il y a bien eu une réunion de conciliation mardi, mais la grève est jugée "inéluctable". Elle est donc maintenue du côté de la CNE et de l'ACV Puls pour les trois jours.

"Le dialogue social est catastrophique depuis la reprise de Brussels Airlines par Lufthansa." D'ailleurs, "la CEO n'est jamais là et ne répond pas". Pour gérer "3.000 personnes, cela demande un peu plus de considération", souligne M. Lebbe.

Le syndicaliste dénonce notamment les "conventions qu'on nous a fait signer le couteau sous la gorge" à la reprise par Lufthansa et qui ne fonctionnent pas, "à moins qu'on veuille travailler comme Ryanair - mais personne n'y fait carrière". "Le personnel (de Brussels Airlines) travaille plus et gagne moins. Il est de plus en plus fatigué par les combinaisons de vol proposées."