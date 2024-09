Les gros vélos se font une place sur le chemin de l'école

Partager:

JEFF PACHOUD A vélo jusqu'à l'école: la multiplication des pistes cyclables et de gros modèles électriques, encore onéreux, pousse de plus en plus de parents en ville à choisir le vélo pour cette rentrée. "Gloria montait à l'avant dès un an, et (sa petite soeur) Simone la suivra dès qu’elle se tiendra assise", témoigne Jean-Rémi Houel, 37 ans, de Pantin (Seine-Saint-Denis).

"Il faut un vélo un peu plus costaud, qui tient la route, avec un bon freinage. Et l’aide électrique, dans les côtes ou pour s’extirper des endroits où il n’y pas de piste cyclable", explique le cycliste, qui a testé plusieurs modèles. Il s'agit aussi de faire "encore plus attention" quand on roule. Les automobilistes, eux, respectent davantage les distances de sécurité et "essaient moins de forcer", mais seulement s'ils voient l'enfant sur le vélo, note M. Houel. "Le développement de la filière du vélo, avec la création de nouveaux vélos-cargos pensés pour les parents, a permis de nouvelles pratiques, notamment dans les grandes villes où il y a des pistes cyclables", explique Catherine Pilon, secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables.

- "Longtails" - Si les parents équipent leur vélo d'un siège depuis longtemps, les "longtails", des modèles dotés de cadres plus longs et solides, permettent maintenant d'emmener un ou plusieurs enfants, puis d'aller au travail, avec l'aide du moteur électrique. Le siège adapté est obligatoire jusqu’à cinq ans, et le casque jusqu'à douze. JEFF PACHOUD Tern, Trek, Moustache... "Toutes les marques, petites ou grandes, ont intégré des longtails à leur gamme", note Denis Briscadieu du groupe Cyclelab (magasins Culture Vélo). Misato et Isao Moutte testent des cargos pour transporter leurs deux enfants (Kanta et Yukari, 9 et 6 ans) autour de Montreuil (Seine-Saint-Denis), où ils habitent. Ils ont l'habitude de se déplacer sur des vélos classiques avec chacun un enfant, comme au Japon où ils ont grandi, et parfois "le grand fait du vélo en même temps, mais ce n'est pas forcément rassurant", explique le père, Isao.