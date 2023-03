Nouveau conseil d'entreprise chez TotalEnergies vendredi

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire est prévu ce vendredi 31 mars chez TotalEnergies afin d'aborder la volonté de la compagnie pétrolière française de s'associer au Canadien Couche-Tard pour l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg. Un certain nombre de revendications "claires" y seront portées par le front commun syndical, annonce ce dernier jeudi.

Il y a deux semaines, l'entreprise a annoncé que l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg se ferait dorénavant via une coentreprise avec le groupe canadien de distribution d'alimentation et de carburants Couche-Tard. Les stations-service continueront toutefois à opérer sous le nom de TotalEnergies pendant au moins cinq ans.

Depuis lors, et malgré la tenue d'un précédent conseil d'entreprise extraordinaire la semaine dernière, le personnel a toujours de nombreuses interrogations, notamment quant au fait que Couche-Tard ne veut lui donner des garanties que pour un an. Le groupe canadien "semble avoir pour habitude de délocaliser ses services à la clientèle dans des pays à bas salaire… au terme d'un an d'activité. La crainte qu'il s'agisse d'une stratégie de dumping social est donc grande", s'inquiètent les syndicats.