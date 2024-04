Proximus noue un partenariat avec Airbus sur les communications critiques des entreprises

Proximus a conclu un partenariat avec une filiale d'Airbus, groupe européen spécialisé dans l'aéronautique et dans l'aérospatial, afin de proposer une solution pour les communications critiques des entreprises, annonce vendredi l'opérateur télécom. Les partenaires offriront une nouvelle solution de communication sécurisée aux industries via la 5G.

Proximus et Airbus Public Safety and Security vont plus précisément introduire sur le marché belge "Agnet MCx", une solution de communication et collaboration critiques pour les entreprises, en particulier dans les secteurs de l'industrie, du transport et de la logistique.

Cette solution propose des fonctionnalités avancées telles que le "Push-to-Talk", la messagerie instantanée sécurisée, le partage de vidéos en direct et des services de localisation de manière sure et fiable, listent les deux partenaires. Elle permet également aux utilisateurs d'appareils radio bidirectionnels, de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs portables de communiquer individuellement ou en groupe, expliquent-ils.