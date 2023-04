Une petite vingtaine de magasins Delhaize fermés samedi à Bruxelles et en Wallonie

Vingt-deux des 128 supermarchés intégrés du groupe Delhaize gardaient porte close samedi, dans un contexte de fronde sociale après l'annonce début mars, par la direction, de son intention de passer en franchise ces 128 magasins. Quatorze enseignes au lion sont concernées à Bruxelles et huit en Wallonie, a précisé une porte-parole de Delhaize.

Le blocage du dépôt de Zellik par une centaine de grévistes, vendredi entre 15h00 et 22h00, a engendré quelques retards de livraison, "mais nous essayons d'en limiter au maximum l'impact et de résorber ce retard", a ajouté la porte-parole de Delhaize, Karima Ghozzi.

Le groupe a annoncé le 7 mars qu'il souhaitait franchiser l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis, le personnel de ces magasins s'y oppose. Dans les heures et jours qui avaient suivi cette annonce, la quasi-totalité des 128 magasins affiliés était en grève. La désignation d'un médiateur n'est pas parvenue à calmer le jeu entre le banc syndical et la direction. La prochaine réunion entre direction et syndicats, sous l'égide de ce médiateur social, est prévue ce mardi 18 avril.