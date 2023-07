Vietnam: planter le riz la nuit, la parade des agriculteurs face à l'extrême chaleur

Lampe sur le front et les mollets dans l'eau, Tran Thi Lan avance accroupie dans l'obscurité et plonge un à un ses plants de riz avant que le jour se lève.

Il est 3 heures du matin et comme d'innombrables riziculteurs de la région de Hanoï et du nord du Vietnam, Lan est condamnée à travailler de nuit pendant les étés devenus de plus en plus chauds.