"Zéro nuisance": quand la croisière fluviale vogue à l'hydrogène

"Aucun bruit et c'est bon pour la planète" : le premier bateau de tourisme fluvial à hydrogène de France vogue depuis peu sur les canaux de Bourgogne, sans aucune émission de carbone. Mais cette propulsion pionnière rencontre encore de nombreux freins.

"On n'entend que l'eau", dit ce pilote d'un jour, casquette et lunettes noires sur son visage baigné de soleil.

"C'est comme si on glissait" confirme son épouse Tammy, 49 ans. "On a loué 2-3 bateaux thermiques mais celui-ci ne fait aucun bruit. C'est une bonne expérience et c'est bon pour la planète", ajoute Tammy entre deux bavardages avec une amie française, Sabrina Blond, 41 ans.

"On a zéro nuisance. On n'entend que les oiseaux", dit-elle en embrassant du regard le paysage d'arbres et de prés, au passage de la petite embarcation de 8,5 mètres, disponible à la location depuis quelques semaines seulement.