Accès aux documents: la Commission européenne trop souvent en retard

Plus de 60% des décisions de réexamen ont pris plus de 60 jours ouvrables, malgré un délai maximal de 30 jours ouvrables, selon un communiqué de l'Irlandaise.

Qui plus est, quand il s'agit de demandes d'accès liées à des sujets d'importance publique notoire, comme la migration, les fonds de relance de l'UE ou encore avec les sanctions à l'encontre de la Russie, les retards montent généralement à plus d'un an, selon la médiatrice.