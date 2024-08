Attaques lors du carnaval de Notting Hill: deux des huit victimes poignardées sont décédées

La police britannique a annoncé samedi la mort de deux personnes lors d'attaques séparées durant le célèbre carnaval de Notting Hill à Londres, le week-end passé. Les victimes sont une mère de 32 ans et un cuisinier basé à Dubaï de 41 ans.

Les deux victimes étaient hospitalisées depuis un peu moins d'une semaine. Cher Maximen a été poignardée en plein jour dimanche après avoir tenté de s'interposer dans une bagarre, et est décédée samedi matin, a indiqué la police. Mussie Imnetu, en visite au Royaume-Uni, qui avait travaillé sous les ordres de Gordon Ramsay et Alain Ducasse, est décédé vendredi soir. Il avait été retrouvé inconscient lundi soir, avec une blessure à la tête, devant un restaurant fréquenté par de nombreux participants du carnaval.

Comme chaque année, près d'un million de personnes ont afflué dans les rues de ce quartier de l'ouest de la capitale pendant deux jours pour ce célèbre carnaval qui met à l'honneur la culture caribéenne depuis plus de 50 ans. Il est considéré comme le plus important d'Europe et le deuxième au monde derrière celui de Rio au Brésil.

Au total, huit personnes ont été poignardées - trois dimanche et cinq lundi -, malgré l'installation d'arches pour détecter les métaux à l'entrée de certaines rues. Des centaines de personnes ont aussi été arrêtées chaque jour.