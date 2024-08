Pourquoi certains députés de gauche français appellent à destituer Emmanuel Macron

Les députés La France Insoumise ont publié samedi leur proposition de destitution d'Emmanuel Macron, l'accusant de "manquement grave" à son "devoir" en refusant d'accéder à la demande du Nouveau Front populaire de nommer Lucie Castets à Matignon, et appelant les parlementaires à la soutenir pour "défendre la démocratie".

La procédure de destitution, régie par l'article 68 de la Constitution, est longue et difficile à faire aboutir, et nécessiterait in fine l'approbation de deux tiers des parlementaires réunis en Haute Cour. Une gageure alors qu'une bonne partie de la gauche s'est montrée réticente à la soutenir.



"L'Assemblée comme le Sénat peuvent et doivent défendre la démocratie contre la tentation autoritaire du président de la République", ont toutefois appelé les députés LFI dans leur proposition de résolution qui, selon la cheffe du groupe Mathilde Panot, a "été envoyée aux parlementaires pour cosignatures".