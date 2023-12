Après un siècle d'absence, les huîtres de retour dans le port de Belfast

Après avoir sorti les cages de l'eau, les scientifiques s'attèlent à retirer minutieusement chaque coquille, et les placent sur la jetée pour les mesurer et les peser.

La première étape de la formation d'un récif est la réunion de deux huîtres en paires, explique M. Smyth.

"Imaginez 100.000 d'entre elles collées les unes aux autres, c'est ça que nous voulons obtenir. Grâce à elles, des millions de larves vont s'installer autour du rivage et sur les fonds marins", se réjouit-il.

La réintroduction de ces mollusques et la restauration de leur habitat devrait permettre de favoriser la biodiversité marine, et d'améliorer la qualité de l'eau, estime Ulster Wildlife.

"Une fois que ces animaux commencent à former leurs lits, les petits poissons et crustacés comme les moules, les balanes, les vers, les escargots et les algues viendront y vivre et s'y nourrir", détaille David Smyth.

Chaque huître a aussi le pouvoir de filtrer quelque 200 litres d'eau de mer chaque jour, permettant le passage de davantage de lumière et la croissance de plus de plantes aquatiques.

- Signes encourageants -

Le passage des cargos et des ferries, qui génère de la pollution dans les voies navigables de l'anse, peut toutefois poser des difficultés dans la recréation de cet habitat.

Pendant une grande partie du XIX et XXe siècle, la construction navale a été l'une des industries phares de Belfast, et les portiques jaunes du chantier qui a bâti le Titanic restent un emblème de ce paysage d'Irlande du Nord.

Le stockage de charbon et l'activité des tanneurs ont également dégradé l'environnement du port pendant de longues décennies.

"Il est très difficile pour les larves d'huîtres de s'implanter et de grandir si elles sont exposées aux polluants présents dans les voies de navigation industrielle", reconnaît David Smyth.

Mais les mollusques du projet ont réalisé des "performances impressionnantes" jusqu'à présent, et seulement deux d'entre eux ont péri sur les 700 installés à Belfast.

D'autres projets de réintroduction doivent être lancés dans les années à venir, ajoute-t-il.

Plusieurs pays d'Europe mènent des efforts similaires, encouragés par le succès d'un programme lancé à New York il y a une dizaine d'années.

"New York est l'exemple parfait pour montrer que ces animaux peuvent prospérer dans une zone industrielle", détaille M. Smyth, qui espère qu'à Belfast, comme aux Etats-Unis, l'amélioration de la biodiversité marine pourrait faire revenir des dauphins. "On ne sait jamais!"