Au moins quatre morts et des blessés dans une attaque à la roquette à Tchernihiv

Plus tôt dans la matinée, le gouverneur Viatcheslav Tchaous avait signalé sur l'application de messagerie instantanée Telegram que des personnes avaient été tuées, d'autres blessées.

M. Lomako a également signalé cinq blessés. Le maire craint toutefois que le nombre de morts et de blessés n'augmente encore.

Selon le gouverneur, trois missiles ont été tirés sur la ville de Tchernihiv. "Des civils ont été tués et de nombreux autres blessés", avait-il indiqué sur Telegram. Il n'a pas fourni de détails précis, mais a déclaré que de plus amples informations suivraient plus tard.