Aucune preuve que l'aide de l'UE à la Palestine ait bénéficié au Hamas

Il s'agissait de s'assurer que l'aide de l'UE n'ait pas bénéficié au Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et dont la branche armée a mené une attaque terroriste sanglante en Israël le 7 octobre. D'après la Commission, les contrôles et garanties existants "fonctionnent bien" et les paiements en faveur des bénéficiaires peuvent se poursuivre.

La Commission a cependant ajouté que des contrôles plus stricts pourraient être mis en place à l'avenir, en particulier liés à d'éventuels cas d'antisémitisme.