Blinken à Kiev, une aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine attendue

Le diplomate américain devrait discuter de besoins ukrainiens, notamment en termes d'assistance militaire, lors de ses rencontres avec le président Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Chmygal et le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba.

"Nous nous attendons à ce que le secrétaire d'État annonce un nouveau financement américain pour l'Ukraine de plus d'un milliard de dollars" (environ 930 millions d'euros), a indiqué aux journalistes un haut responsable du département d'Etat. Il s'agit de la quatrième visite dans le pays de M. Blinken depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Washington va poursuivre ses "efforts" pour que les Ukrainiens "disposent de ce dont ils ont besoin pour cette phase de la bataille", a assuré le responsable du département d'Etat, sous couvert d'anonymat, en référence à la contre-offensive menée par Kiev depuis juin contre les troupes russes qui occupent presque 20% du territoire ukrainien dans le Sud et l'Est.

Il s'agit "du matériel non seulement pour les frappes, mais aussi pour véritablement percer les lignes de défense vicieuses mises en place par les Russes", selon ce même responsable. "La défense aérienne reste une priorité élevée".

"Les forces ukrainiennes ont réalisé des avancées impressionnantes dans le Sud en particulier, mais aussi dans l'Est ces derniers jours et semaines. Mais je pense que le plus important est que nous obtenions une véritable évaluation de la part des Ukrainiens eux-mêmes", a encore fait valoir le responsable américain.