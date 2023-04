"On compare les pommes et les poires": Charles Michel répond aux critiques concernant ses voyages "luxueux" et "polluants"

Le journal français Le Monde a titré: "Charles Michel, un président du Conseil européen aux voyages coûteux et polluants." Les dépenses de ce dernier pour les voyages à l'étranger ont été passées au crible et les chiffres sont bien plus élevés que ceux de ses prédécesseurs. Le principal concerné, interrogé sur la question répond: "Le recours à l'avion privé est toujours un choix de dernier recours." Il ajoute: "L'ensemble des règles sont transparentes et respectées." Selon lui, c'est l'agenda "lourd" qui influence ces importantes dépenses.

Une somme ressort parmi les autres: 460.000€ pour aller rallier la Chine depuis Bruxelles. L'ancien Premier ministre assure que "pour chacun des déplacements, les informations très précises sur les raisons peuvent être communiquées". Il affirme que la mission en Chine était "totalement indispensable" et a permis "d'obtenir de la Chine la relance des dialogues sur les droits humains". Quand notre journaliste essaye de lui tirer les verres du nez en demandant s'il n'était pas possible de faire se déplacement en avion de ligne, il persiste et signe: "Non, à ce moment-là, il y avait des contraintes Covid qui faisaient que ce n'était pas possible."