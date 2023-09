Dans le Brandebourg, des "nez" électroniques pour lutter contre les feux de forêt

Au cœur de la forêt d'Eberswalde, commune située dans ce Land qui entoure Berlin, Jürgen Müller allume un feu dans un brasero avec des branches de pin, arbre connu pour brûler vite et très répandu dans la région.

Ces appareils, fixés aux arbres, sont munis de senseurs ultra-sensibles développés par l'industriel Bosch, des sortes de "nez" électroniques, dit-il. Ils surveillent la composition, la température, l'humidité et la pression de l'air.

"En 10, 15 minutes, nous pouvons détecter un feu au sol avant qu'il n'y ait un feu ouvert", bien plus rapidement que les systèmes de surveillance optiques traditionnels.

De retour dans son laboratoire d'Eberswalde, M. Müller lui apprend aussi à distinguer l'odeur en fonction des types de bois.

L'appareil "renifle maintenant l'odeur de la fumée provenant d'une forêt de pins ou de hêtres. Et l'intelligence artificielle cartographie ce modèle, cet écosystème".

Dès qu'un incendie est détecté, les données sont transmises à une plateforme de surveillance basée sur le cloud. Cette dernière envoie alors une alerte aux autorités locales.

Quelque 400 capteurs, à raison d'un appareil par hectare, ont été répartis dans la forêt municipale de la commune dans le cadre d'un projet pilote visant à tester la fiabilité du système.

Selon la société, il est déjà expérimenté dans dix pays, dont les Etats-Unis, la Grèce ou l'Espagne. Quelque 10.000 appareils ont été vendus l'an passé. D'ici 2030, l'objectif est d'en déployer 120 millions dans le monde.

- Caméras de surveillance -

Raimund Engel, responsable de la protection des forêts du Brandebourg, est convaincu que cette solution peut compléter la détection visuelle actuellement appliquée dans le Land.

Du haut de 105 tours disséminées dans la région, des caméras tournant à 360 degrés filment les alentours, là où autrefois, des vigiles humains montaient la garde, raconte-t-il.

Au centre de lutte contre les incendies de forêt à Wünsdorf, au sud de Berlin, M. Engel épluche les images envoyées par les caméras. S'il repère un danger, il donne immédiatement alerte.

Avec 521 incendies de forêts en 2022, Le Brandebourg est le Land allemand le plus touché par le fléau.

"En raison du changement climatique", les conditions météorologiques sont "tout à fait comparables à certaines régions du bassin méditerranéen", affirme-t-il, avec des "périodes de sécheresse, et des températures qui approchent parfois les 40 degrés".

Globalement, le dépistage précoce est pour lui l'une des clés dans le combat contre les sinistres.

"Plus vite nous détectons l'incendie, plus vite les pompiers peuvent être sur place", dit-il, et éviter qu'il ne se transforme en brasier.

