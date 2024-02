Disparition de la petite Maddie: le principal suspect est jugé pour trois accusations de viols sur des enfants

Christian Brückner, 47 ans, est accusé de trois viols et de deux agressions sexuelles sur des enfants qui auraient été commis au Portugal entre 2000 et 2017. Ces accusations n'ont rien à voir avec l'affaire Madeleine McCann, l'un des dossiers criminels les plus retentissants de ces dernières années, dans lequel il est considéré comme le principal suspect, mais pas inculpé.

Le procès très attendu s'était ouvert la semaine dernière à Brunswick, dans le nord de l'Allemagne, mais avait été immédiatement reporté après que la défense ait exprimé ses doutes quant à l'impartialité d'un membre du jury.