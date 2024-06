Enquête du parquet européen en Roumanie et Espagne pour une fraude présumée à 10 millions

Sept perquisitions ont été menées en Roumanie et en Espagne dans le cadre d'une enquête du parquet européen (EPPO) sur une fraude présumée aux subsides européens et estimée à 10 millions d'euros. Deux projets en Roumanie ayant trait à la modernisation d'infrastructures d'eau et à l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un hôpital - bénéficiant de fonds européens - sont dans le viseur du parquet européen.