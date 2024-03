Espionnage: Vladimir Poutine cherche à "déstabiliser" l'Allemagne, estime Berlin

"Il s'agit simplement d'utiliser cet enregistrement pour déstabiliser" et pour mettre à mal "l'unité" de l'Allemagne, a déclaré Boris Pistorius devant la presse à Berlin. "Il s'agit clairement de saper notre unité (...), de semer la division politique sur le plan intérieur et j'espère sincèrement que Poutine n'y parviendra pas et que nous resterons unis", a-t-il ajouté.

Un enregistrement audio d'une réunion en visioconférence d'officiers de haut rang avait été diffusé vendredi sur les réseaux sociaux depuis la Russie. Dans cette conversation, les participants parlent notamment de l'hypothèse de la livraison à Kiev de missiles de longue portée Taurus, de fabrication allemande, de ce qui serait nécessaire pour permettre aux forces ukrainiennes de les utiliser et de leur impact éventuel.