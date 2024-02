Etudiant italien tué au Caire: nouveau procès pour quatre Egyptiens à Rome

L'Italie va de nouveau tenter mardi de rendre justice à l'étudiant Giulio Regeni, tué en 2016 au Caire en ouvrant le deuxième procès par contumace de quatre membres des services de sécurité égyptiens accusés de sa mort.

Ce procès devant la cour d'assises de Rome ne devrait toutefois pas apporter de révélations sur cette affaire, qui a empoisonné les relations entre l'Egypte et l'Italie, étant donné que les quatre hommes jugés (le général Tareq Saber, les colonels Aser Kamal et Hicham Helmi et le commandant Magdi Cherif) seront absents.