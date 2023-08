Frappe russe contre un immeuble dans l'est de l'Ukraine: le bilan revu à sept morts

Les secouristes ont repris mardi à l'aube la recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel où au moins sept personnes ont été tuées la veille par deux missiles russes à Pokrovsk, dans l'Est de l'Ukraine, région où l'armée russe affirme par ailleurs gagner du terrain ces derniers jours.

Des journalistes de l'AFP présents à Pokrovsk ont vu les secours s'activer autour de l'immeuble de cinq étages fortement endommagé, évacuant des blessés au milieu des gravats et faisant descendre des habitants coincés chez eux à l'aide d'une grande échelle.

Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, a confirmé ce bilan de sept morts et 67 blessés, précisant que 29 policiers, sept secouristes et deux enfants figurent parmi ces derniers. Les opérations de secours, interrompues durant la nuit à cause du risque de nouveaux bombardements, ont repris mardi à l'aube, a-t-il précisé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré auparavant sur X (ex-Twitter) que la Russie avait frappé "un immeuble résidentiel ordinaire".

Pokrovsk, situé à 70 km au nord-ouest de Donetsk, avait avant la guerre une population de 60.000 habitants.